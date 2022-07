MONTEMARCIANO- Ladri di catalizzatori in azione a Montemarciano dove hanno agito in un caso anche di giorno e sul lungomare, nonostante sia molto trafficato in questo periodo. È accaduto lunedì pomeriggio a una Citroen C3 parcheggiata ed era giù successo qualche giorno prima a un’altra macchina ma in quel caso di notte. A dare notizia del furto è stata proprio la vittima, un’infermiera che abita sul lungomare di Marina di Montemarciano.

APPROFONDIMENTI ANCONA «Non ho sigarette, non fumo» e lo prendono a bottigliate: trovato sanguinante in piazza del Papa

«Attenzione - ha scritto nel gruppo Facebook di Marina - hanno cominciato a rubare di nuovo i catalizzatori delle C3. A me è successo in pieno giorno davanti casa». Ha poi precisato di abitare sul lungomare che, di questi periodi, dovrebbe essere molto trafficato e frequentato ma nessuno sembra essersi accorto. Una residente, dopo aver informato che è capitato anche a una sua vicina ma di notte, ha poi riferito che «c’è un gran via vai di ragazzini o con la bici o col motorino che girano, che controllano le macchine. Vanno dietro i palazzi a cercare. Hanno la pila e tutto il necessario per rubare di notte. Molti di questi sono già noti ai carabinieri. Prima era il periodo dei furti di biciclette, ora i catalizzatori poi si vedrà. Comunque avvisate sempre i carabinieri». Per questa signora i ladri potrebbero essere ragazzini del posto, ma è solo una sua supposizione, avendoli visti girare con delle pile. A ogni modo se qualcuno dovesse notare atteggiamenti strani, come quello di girare intorno alle automobili con le pile, può segnalarlo subito ai carabinieri in modo tale che possano intervenire e verificare cosa stanno facendo. Da diversi mesi ormai ci sono bande dedite al furto dei catalizzatori.

Prima è stato il periodo di Senigallia, dove i carabinieri hanno anche denunciato una responsabile mentre il complice è scappato, cogliendola sul fatto. Adesso sembra si siano spostati a Montemarciano. I cittadini con il passaparola sui social cercano di mettersi in guardia.