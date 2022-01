I 100 anni di Mario Giuliani, ex elettricista e podista: anche gli auguri del primo cittadino

MONTEMARCIANO Un altro nonnino che entra di diritto nell’esclusivo club dei centenari di Montemarciano. L’ambito traguardo del secolo di vita è stato raggiunto mercoledì da Mario Giuliani, montemarcianese doc. Giuliani ha spento le sue cento candeline circondato dall’affetto dei familiari, dalla moglie Mara, dai nipoti e pronipoti. E’ stato anche raggiunto dalle felicitazioni dell’intera comunità rappresentata dal sindaco Damiano Bartozzi.

Il primo cittadino è andato a trovarlo a casa per formulare gli auguri di persona, accompagnato dal consigliere comunale Giorgio Giaccani. Nato nel lontano 1922 prima dell’avvento della dittatura nella frazione della Gabella, Mario Giuliani lì conobbe quella che poi, negli anni, sarebbe diventata sua moglie: Mara Candelaresi. Mario e Mara si sono sposati nel 1952: dunque questo 2022 rappresenta un doppio appuntamento con la storia. Non solo il super-compleanno di Mario Giuliani ma anche l’anniversario delle straordinarie nozze di ferro della coppia, che dal matrimonio in poi ha sempre continuato a vivere a Montemarciano.

Non solo la vita familiare ma anche quella lavorativa è rimasta ancorata a Montemarciano. Mario Giuliani ha svolto la sua intera carriera lavorativa di capo elettricista nell’importante opificio che aveva sede nello stabilimento Montedison. Appassionato podista, prima della pandemia lo si vedeva sempre fare lunghe camminate sul lungomare Buglioni.

