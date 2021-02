Il poliziotto aiuta l’anziana a portare la spesa a casa: il tenero gesto immortalato da un vicino

MONTEMARCIANO - Un’anziana trascina a fatica un carrello con la spesa diretta verso casa. Una pattuglia della polizia stradale la nota. Il conducente ferma la macchina, il collega scende e la raggiunge. Le prende il carrello e le buste, sollevandola da quel peso per lei diventato insostenibile, e l’accompagna a casa. E’ accaduto ieri mattina alle 10 in via Honorati a metà salita, all’incrocio con via dei Tulipani. Un residente ha assistito alla scena e ha informato il sindaco che si è subito attivato. «Inviterò i due poliziotti in Comune – commenta il sindaco Damiano Bartozzi – per ringraziarli». Si tratta di una pattuglia della polizia stradale di Ancona che stava transitando a Marina di Montemarciano per un servizio di controllo nel territorio. «La signora anziana era ricurva su se stessa – racconta un residente - si era fermata sicuramente a prender fiato e stanca. Ormai le sue soste sono tribolate».

