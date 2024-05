MONTECAROTTO - Dalla ribalta televisiva a quella politica: Valentina Matteucci, 26 anni di Montecarotto, ex protagonista de la Pupa e Il Secchione Show e di altri programmi Mediaset come Ciao Darwin, ora si candida sindaco di Montecarotto. Diplomata al Liceo delle Scienze Umane e ora studentessa presso la facoltà di Scienza Politiche all’Università di Macerata, televisione e politica sono le sue due più grandi passioni.

«Se la tv mi ha cambiata? Sicuramente mi sono tolta qualche sassolino dalle scarpe», dice Valentina, che si definisce una montecarottese doc. Nel programma aveva confidato alla conduttrice Barbara D’Urso di aver sofferto di body shaming. Per questo, amante dei grandi schermi, aveva deciso di mettersi in gioco nel percorso di “pupizzazione”. La giovane, arrivata in finale nei panni di secchiona insieme al pupo Francesco Chiofalo, non è riuscita a portare a casa la vittoria ma a vincere una sfida con se stessa, sì: quella di amarsi di più. Spacco vertiginoso, make-up da urlo e nuovo taglio di capelli, nell’ultima puntata aveva emozionato tutti, persino la D’Urso.

«A lei devo molto», racconta Matteucci, che ora concorre insieme a Giuseppe Paoloni alla fascia tricolore nella città del Verdicchio. «Oggi non mi sento né pupa né secchiona. Sono una nuova Valentina, cambiata, diversa, più consapevole. Senza etichette, ma con più esperienza voglio essere protagonista della mia vita». Sulle prospettive future non si sbilancia, preferisce custodire i suoi sogni nel cassetto. «Ora è arrivato il momento di scendere in campo per dare una svolta al mio paese. Il caso della cantina Moncaro mi ha molto colpito, Montecarotto è un paese che va valorizzato, a partire dalle molte attività presenti sul territorio». Valentina oggi ha una luce tutta nuova. «Il programma mi ha dato la spinta giunta per accogliere nuove sfide», conclude.