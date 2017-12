Prova invano a bere detersivo per i piatti per sfuggire all'arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECAROTTO – Tenta di ingerire detersivo per sfuggire all’arresto e poi si scaglia contro i carabinieri, bloccato con lo spray al peperoncino e arrestato.L’uomo è stato arrestato dai militari della Stazione di Montecarotto e Serra de’ Conti, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di mesi 3 e gg. 3 per una serie di reati (minacce e danneggiamenti) commessi nel 2008. Al momento della notifica dell’ordine di arresto presso la sua abitazione di serra de’ Conti ha tentato di ingerire del detersivo per piatti, nel verosimile tentativo di sfuggire alla misura. L’intervento fulmineo dei militari operanti ha evitato che egli potesse ingerire la sostanza. Tuttavia, il giovane, che ha successivamente opposto una forte resistenza, è stato immobilizzato grazie all’uso dello spray al peperoncino spruzzatogli dai militari operanti. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Montacuto.