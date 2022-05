Schianto all'incrocio, la moto vola sull'asfalto: atterra l'eliambulanza, centauro di 21 anni ferito gravemente

MONTECAROTTO – Paura nel pomeriggio per un pauroso incidente avvenuto a Montecarotto, all'incrocio tra via Amendola e via XXV Aprile, dove si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, un 21enne jesino, rimasto gravemente ferito. Erano circa le 18. Subito il 118 ha attivato l'eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze dello schianto. Il giovane non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato diversi traumi e sospette fratture, per questo è stato trasferito in volo al pronto soccorso di Torrette, in codice rosso. Sull'incidente indagano i carabinieri di Jesi.

Ultimo aggiornamento: 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA