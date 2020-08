Cinque ettari divorati dalle fiamme: tante ore di lavoro per i vigili del fuoco

MONTECAROTTO - I vigili del Fuoco sono intervenuti alle 13,50 a Montecarotto, in Contrada San Fortunato, per un incendio sterpi. La squadra di Jesi in collaborazione con la squadra di Arcevia e la Squadra A.I.B. (Antincendio Boschivo) come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto un campo di trifoglio per circa 5 ettari.I vigili del fuoco che sono intervenuti con 5 autobotti e 4 mezzi 4x4 hanno lavorato diverse ore per poter spegnere l'incendio. Sul posto sono intervenuti anche due DOS VVF (Direttore Operazioni Spegnimento).

