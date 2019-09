Camion fuori strada: pesa troppo, svuotato prima del recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECAROTTO - Paira oggi a Montecarotti, per un pesante autotreno carico di cerali finito fuori strada: per rimuoverlo è stato necessario svuotarlo.I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore13:30 circa a Montecarotto in Contrada San Nicola per rimuovere un autotreno finito fuori strada. Il camion che trasportava cereali era scivolato con il rimorchio a lato strada. La squadra dei cigili del fuoco sul posto anche con l'autogru ha assicurato il rimorchio, svuotato parte del carico in un'altro camion e trainato il mezzo sulla sede stradale. Il conducente na ha riportato coseguenze.