Cade dal macchinario: â€‹operaio soccorso dall'eliambulanza

MONTECAROTTO - Stava lavorando su un macchinario quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto all’indietro facendo un volo di circa due metri e battendo la schiena su un altro macchinario prima di finire a terra. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri poco prima delle 17 alla Gommus di via San Pietro, azienda specializzata nella produzione di suole per calzature. A restare ferito, per fortuna non gravemente, è un operaio italiano di 54 anni (V.G.le sue iniziali) residente in Vallesina.L’uomo è rimasto sempre cosciente, anche se lamentava forti dolori alla schiena. Sul posto i sanitari della Croce verde di Jesi, ma data la dinamica dell’infortunio, dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata l’eliambulanza Icaro02 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Torrette.