L'Ape carica di legna ​si sfrena e lo schiaccia contro il muro: è grave

MONTECAROTTO - Stava caricando la legna sul suo Ape 50 nella casa di alcuni parenti, quando il mezzo si è sfrenato e gli è finito addosso, schiacciandolo contro un muretto. Attimi di paura ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in un casolare di campagna in contrada Piandole, non lontano dalla strada provinciale 36. A restare gravemente ferito è un 75enne del luogo. Sul posto sono intervenuti in codice rosso sia l’automedica del 118 che l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Data la gravità del trauma addominale riportato, dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata su un terreno agricolo della stessa contrada e ha trasportato il ferito con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.