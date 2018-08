Una falla nella notte: ore per liberare gli scantinati dall'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECAROTTO - Ci sono volute diverse ore, ai vigli del fuoco di Jesi, per liberare dall'acqua tre scantinati nel piano interrato di una casa di Montecarotto.L'allarme era scattato ieri sera, quando all'improvviso l'acqua era cominciata a scorrere da una falla di una conduttura. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno docuto lavorare per ore per liberare i locali dall'acqua con una pompa idraulica.