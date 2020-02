MONTE SAN VITO - Scontro e tanta paura: due ragazzi sono rimasti feriti per fortuna non in maniera grave in uno schianto che si è verificato a Borghetto poco prima delle 17. Lo scontro è avvenuto tra un Apetto e una microcar, due ragazzi sono stati portati in ospedale. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA