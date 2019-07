Si ribalta con l'auto alimentata a metano soccorsa da pompieri e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina attorno alle 8.40 a Monte San Vito, in via Ponte Lamato, per un'auto ribaltata. La conducente all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco era già stata soccorsa dal personale sanitario. Quindi i pompieri hanno proceduto alla chiusura delle 2 bombole di metano e alla messa in sicurezza dell'area interessata.