«Ragazzino molesta le 13enni al parco» â€‹Il sindaco invita alla calma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - Scherzo di cattivo gusto, provocazione per fare lo sbruffone o impacciato latin lover? Qualunque sia la realtà, che sarà accertata dai Carabinieri della locale stazione con tutte le conseguenze del caso, a Borghetto c’è preoccupazione per una situazione che rischia di degenerare. Ed è proprio il sindaco Sabrina Sartini a pronunciare un invito alla prudenza e alla fiducia nelle forze dell’ordine, affinché non prevalga un senso di giustizia fai da te. Un passo indietro. Da giorni nel parco sul lato destro della chiesa di Borghetto, vicino al distributore di acqua, un ragazzo di 16/17 anni, avvicinerebbe le ragazzine di 13 anni con proposte sessuali e tentativi di approccio esplicito e abbracci. Così almeno, denunciano i genitori sui social. Comportamenti al limite della molestia che stanno sollevando polemiche e rabbia, tanto che qualcuno ha annunciato di provvedere da sé per punire questo giovanotto. Del fatto è stata inviata segnalazione ai carabinieri che stanno lavorando per risalire al responsabile e accertare i fatti, successivamente si interverrà come prevede la legge per i minorenni. Ma la cautela è d’obbligo.