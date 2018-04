La gamba finisce nella pressa: ferito operaio di 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla Tecno Plast Group srl, ditta specializzata nella produzione di componenti in plastica, alluminio e automazione di via Leonardo Da Vinci, nella zona industriale del paese. A restare ferito è stato un operaio di 46 anni, straniero, rimasto schiacciato con la gamba destra in una pressa.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'operaio stesse manovrando la pressa. Erano circa le 18,30 quando alla catena produttiva accade qualcosa di anomalo: non è chiaro se a causa di un imprevisto malfunzionamento del macchinario o per una distrazione dell'uomo (lo accerteranno i carabinieri insieme agli ispettori del lavoro della Asur), fatto sta che l'operaio è rimasto incastrato con la gamba nella pressa che stava utilizzando. Le urla di dolore e di paura hanno fatto accorrere i colleghi, che si trovavano nello stesso reparto e che lo hanno liberato dalla morsa del macchinario. Attimi di concitazione e di grande paura. Internamente allo stabilimento sono state attuate tempestivamente tutte le procedure di soccorso interne, intanto è scattato l'allarme al 118.Sul posto a sirene spiegate l'automedica del 118 di Falconara e l'ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle. Sulle prime, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Jesi, quando il poveretto era rimasto incastrato nel macchinario e si temeva di non riuscire a liberarlo. Ma poi, quando i colleghi ce l'hanno fatta e sono arrivati i soccorsi sanitari, l'intervento è stato annullato e la squadra ha fatto rientro in sede. Intanto, allo stabilimento si è attivata la macchina dei soccorsi con un codice rosso di massima emergenza: constatando la gravità della situazione, seppur rimasto sempre cosciente, con la profonda ferita da schiacciamento della gamba destra e un sospetto trauma al bacino, i sanitari hanno ritenuto necessario allertare l'eliambulanza per un immediato trasferimento al nosocomio di Torrette.Dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviato Icaro02 da Fabriano, che è atterrato nel piazzale dello stabilimento. I medici a bordo hanno stabilizzato il poveretto e lo hanno trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette dove fino a tarda serata è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, compreso l'esame radiografico Tac per scongiurare eventuali altri traumi interni. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'infortunio e le cause indagano i carabinieri della locale Stazione di Monte San Vito e della Compagnia di Jesi, che hanno raccolto le testimonianze dei colleghi presenti. Sono anche intervenuti gli ispettori della Asur per l'accertamento delle responsabilità, come da prassi.