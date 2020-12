Oggi l’addio a Davide il bambino di due anni morto nel sonno per una crisi respiratoria

MONTE SAN VITO - Si svolgerà nel primo pomeriggio di oggi alle 14,30 la cerimonia funebre per Davide Iancu, il bambino di due anni trovato senza vita dalla mamma nel suo piccolo lettino, intorno alle ore 8 dell’8 dicembre. L’ultimo saluto sarà nella chiesa collegiata di San Pietro Apostolo e i monsanvitesi, pur nei limiti imposti dal Covid, si stringeranno intorno alla mamma di Davide, distrutta dal più grande dolore che una madre possa subire.

L’esame autoptico eseguito dal medico legale dott. Adriano Tagliabracci nei giorni scorsi ha evidenziato che il bambino è morto a causa di una insufficienza cardio respiratoria. L’autopsia era stata richiesta dal pm Irene Bilotta, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo il giorno successivo alla morte del piccolo. L’accertamento autoptico ha portato alla luce le cause della morte di Davide anche se non sono è stato ancora chiarito cosa abbia scatenato le complicazioni che hanno portato alla morte, se una patologia pregressa o un’infezione. Davide non era affetto dal virus del Covid 19. La salma del bambino è stata così restituita alla famiglia e si trova ora nella casa del commiato delle onoranze funebri Santarelli, a Monsano, vicino al Mercatone Uno, dove resterà fino alla celebrazione funebre di oggi pomeriggio.

