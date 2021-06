Non rispondeva da giorni, lo trovano morto in casa: tragica scoperta in un'abitazione a Monte San Vito

MONTE SAN VITO – Dramma questa mattina a Monte San Vito, dove un anziano di 83 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento: secondo le prime informazioni, sarebbe morto da giorni. La tragica scoperta è stata fatta questa mattina dai vigili del fuoco, chiamati nell'appartamento di via Santi Neri dai parenti e dai vicini, allarmati perché non vedevano il pensionato da troppo tempo. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso, dovuto a cause naturali. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 16:35

