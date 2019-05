Malore alla guida: donna si schianta sulle auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - E' colpita da un malore mentre è alla guida: striscia contro un'auto e si schianta contro un altro mezzo in sosta. Paura questa mattina, poco prima delle 11, a Monte San Vito per una donna di 35 anni colpita persumibilmente da una crisi epilettica mentre stava guidando la sua auto. Auto che ha strisciato contro un mezzo in sosta fwermandosi contro un altro. Immediati i soccorsi da parte della Croce gialla, i sanitari hanno trovato la donna, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, in uno stato di confusione e prostrazione. E' stata portat in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.