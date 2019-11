Lutto cittadino per ricordare Dennis: amici sconvolti, anche lo sport piange

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - È il tempo delle lacrime per la fine di Dennis Piangerelli , studente universitario a Urbino, che ha trovato la morte dopo una serata nella discoteca Miami di Monsano. Un venerdì sera con gli amici a ballare e divertirsi terminato nella tragedia consumata in pochi istanti, quando è stato falciato da una Volkswagen Golf sopraggiunta sulla Sp76 in direzione Jesi. Alle 5,30 di sabato Dennis tornava a casa a Borghetto di Monte San Vito.Camminava a bordo strada, l’impatto con l’auto è stato fatale al ragazzo di appena 20 anni. Straziati i genitori, il papà Livio e la mamma Luana. E un’altra famiglia distrutta, quella dell’automobilista che lo ha travolto, incapace di darsi pace. «Voglio ringraziarti per questi anni passati in insieme… - scrive il cugino di Dennis, Lorenzo, sul profilo Facebook - indubbiamente mancherai. Mi hai insegnato molte cose, in un certo senso mi hai anche insegnato a divertirmi. Mi sei stato sempre vicino, ti sei sempre comportato da cugino e hai sempre pensato a me, ovunque tu andassi. Grazie amico, fratello, cugino, ora tocca a me stare vicino a te, farti sentire che ci sono e che tu sei qua con me. Ti voglio un bene dell’anima e sappi che è come se fossi qua».«Dennis sarai sempre con noi», scrive un’altra amica, mentre i social dei saluti brevi e del tempo dilatato diventa un muro del pianto. Choc anche nel mondo sportivo, dove sia la mamma Luana (ex atleta di livello) e lo zio Massimo Pistoni (preparatore atletico del Città di Falconara e della campionessa paralimpica Assunta Legnante) sono molto conosciuti e stimati. Dirigenti, staff tecnico, giocatrici e tifosi del Città di Falconara si uniscono al dolore di Massimo Pistoni e della sua famiglia per la prematura scomparsa del caro Dennis. La squadra, impegnata al PalaBadiali per la nona giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5, scenderà in campo con il lutto al braccio.Dennis era uno sportivo, aveva giocato a calcio nella Ssd Borghetto 1972. «La tragedia che ha visto vittima Dennis ha lasciato tutti sgomenti e attoniti - lo piange la società - Non esistono parole per descrivere un dolore così improvviso, devastante. Assistiamo alla perdita di un ragazzo che abbiamo visto crescere nella nostra famiglia calcistica». Il tempo si ferma anche a Monte San Vito. «Verrà emanata ordinanza di indire lutto cittadino il giorno delle esequie», fa sapere l’amministrazione comunale. L’autopsia è stata disposta dalla Procura per oggi pomeriggio, poi sarà allestita la camera ardente e forse mercoledì saranno celebrati i funerali.