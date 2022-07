MONTE SAN VITO - Un intero paese in lutto per la scomparsa improvvisa e dolorosissima di Melania Marroccelli, mamma e insegnante di 43 anni. Melania, insegnante di scuola elementare presso l’Istituto comprensivo di Monte San Vito, era originaria di Ancona e aveva due bambini piccoli.

Ha lottato contro una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Si è spenta il 7 luglio scorso all’ospedale di Pesaro, gettando nello sconforto il marito Andrea Di Giustino, i due figli, i genitori Caterina e Francesco, i fratelli Lara e Alfredo, le colleghe insegnanti. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Santarelli in via Breccia (accanto all’ex Mercatone), l’ultimo saluto domani alle 10 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria a Borghetto di Monte San Vito, poi il viaggio verso il cimitero comunale per la sepoltura. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in ricordo di Melania da devolvere all’AIL. Grande commozione anche da parte del sindaco Thomas Cillo che nelle sue parole esprime alla famiglia tutta la vicinanza di una intera comunità.

«Una notizia che ha scosso tutti quelli che la conoscevano e anche quelli che la conoscono tramite il ricordo di chi oggi piange la sua scomparsa – scrive il primo cittadino – perché è quello che ha lasciato Melania che parla per lei. Un grande sorriso, una grande umanità e una grande dignità. Che possa riposare in pace. Esprimo le condoglianze dell’Amministrazione comunale alla famiglia e invio un forte abbraccio ai suoi due bimbi che ora avranno un angelo che veglierà sempre su di loro». La commozione corre anche sui social dove tanti amici e colleghi hanno espresso la loro vicinanza ai suoi cari ricordando la dolcezza di Melania e il grande coraggio. «Insegnante e mamma amatissima. La scuola primaria De Amicis perde una colonna portante e si stringe alla sua famiglia, ad Andrea e ai piccoli Matteo e Micaela, insieme alla dirigente, a tutti gli insegnanti e il personale dell’Istituto comprensivo».