L’inquilina esce e va in palestra: i ladri entrano e svaligiano casa

MONTE SAN VITO - Ladri in azione alla frazione Le Cozze. Preso di mira un appartamento in una palazzina condominiale dove abita una signora, che si trovava fuori casa. I banditi, secondo una prima ricostruzione del fatto, nei giorni scorsi sarebbero entrati in azione presumibilmente in un orario compreso tra le 19 e le 21, quando la proprietaria, ritornata dal lavoro, è uscita di nuovo per andare in palestra. Di quell’assenza i topi d’appartamento hanno approfittato e appena hanno potuto sono entrati in azione e hanno agito indisturbati.Sono penetrati nell’appartamento dopo aver forzato gli infissi, forse con un arnese in ferro. Hanno trovato solo 100 euro in contanti sparsi per i cassetti di casa, dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze. Per la donna l’amara sorpresa al rientro, quando ha trovato casa completamente sottosopra, armadi aperti e cassetti svuotati. Ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, ma sembra che i topi d’appartamento non abbiano lasciato tracce. Un colpo unico, rapido e silenzioso, tanto che nella palazzina condominiale nessuno dei vicini sembra aver udito nulla. Non si registrano altri furti in zona.