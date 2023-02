MONTE SAN VITO - È previsto per oggi il rientro il Italia dei quattro writer italiani arrestati lo scorso 2 ottobre in India per avere imbrattato con dei graffiti le carrozze della metropolitana di Ahmedabad, la capitale del Gujarat. Ieri il 21enne Daniele Starinieri di Spoltore, il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare hanno preso un volo per Roma.

APPROFONDIMENTI IL CASO Metro imbrattata in India: i quattro writer arrestati verso il ritorno in Italia LA NOTIZIA Liberati i writer marchigiani e abruzzesi arrestati in India: conto alla rovescia per il ritorno in Italia. «Non hanno più i cellulari»

Assistiti dall’avvocato Vito Morena, e affiancati costantemente dal Consolato italiano di Mumbai, i writer hanno ottenuto dalle autorità indiane il permesso di rientrare dopo aver ammesso i fatti vandalici a loro contestati e considerando l’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini. I quattro hanno sempre sotenuto di non avere voluto compiere gesti legati a una pista terroristica. Le famiglie erano state informate degli sviluppi decisivi della vicenda e della prossima partenza nel fine settimana, nel corso di un collegamento video. L’autorizzazione a tornare in Italia non era affatto scontata: il processo a loro carico è ancora in corso e i quattro writer potranno essere chiamati a presentarsi in udienza anche in modalità da remoto. Dopo la caduta delle accuse più pesanti, quelle relative al terrorismo, la possibile condanna potrà limitarsi al pagamento di una multa.