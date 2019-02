Gli danneggiano l'auto e lui si accabisce sulle altre: condannato il giustiziere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - La sua auto subisce un danneggiamento e lui, per ripicca, si vendica prendendo di mira le vetture parcheggiate nel centro storico del paese. È la vicenda sbarcata venerdì pomeriggio in tribunale, davanti al giudice Maria Elena Cola. Il danneggiatore seriale, un 43enne di Monte San Vito, è stato condannato a scontare sei mesi di reclusione, pena sospesa.La procura gli contestava atti vandalici su tre veicoli commessi tra settembre e ottobre 2016. In quel periodo, però, le denunce di automobilisti alle prese con graffi alla carrozzeria e pneumatici forati, erano state una ventina. Il 43enne – difeso dall’avvocato Francesco Conti – è in libertà vigilata, una misura di sicurezza imposta dopo una perizia psichiatrica ordinata dal giudice che aveva decretato sia la seminfermità mentale, sia la pericolosità sociale dell’imputato. A spingerlo verso la scia dei raid vandalici sarebbe stato un sentimento vendicativo, nato dopo aver subito a sua volta danneggiamenti all’utilitaria di cui è proprietario.Tutti i blitz contestati sono avvenuti nel cuore di Monte San Vito, a Largo Procaccini e nelle zone limitrofe. Tra le vetture finite nel mirino dell’imputato, ci sono una Chevrolet, un’Audi TT e una Volkswagen Polo. I danni consistevano nella fiancata completamente rigata oppure nello squarcio degli pneumatici. Ma come è stato smascherato il 43enne? Dopo i primi vandalismi, nel borgo si era sparsa la voce della presenza di un danneggiatore seriale. Le ipotesi su chi potesse essere l’autore erano varie e molteplici. Alla fine, però, il cerchio era stato stretto attorno all’imputato.Questo anche grazie a un residente del centro che, per tutelare se stesso e i vicini di casa, aveva deciso di installare fuori dalla sua abitazione una telecamera per cogliere eventuali danneggiamenti alle vetture. E in effetti, l’occhio elettronico aveva ripreso un uomo incappucciato mentre vandalizzava l’ennesima auto parcheggia a Monte San Vito. Alla fine, altri accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, avevano portato alla denuncia del 43enne e alla contestazione di tre episodi.