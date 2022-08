MONTE SAN VITO - Tanto dolore e cordoglio a Monte San Vito, nella frazione Borghetto ed anche a Chiaravalle per la morte di Raffaella Toccaceli. La donna aveva 52 anni e da tempo lottava con coraggio contro un male terribile che ieri ha spento il suo sorriso.

A Monte San Vito era molto conosciuta e apprezzata anche perché per tanti anni ha gestito “Linea Chic”, negozio di merceria in via Borghetto. Sul suo profilo Facebook tanti hanno espresso parole e pensieri di cordoglio e di affetto per la prematura scomparsa di una donna ancora giovane, sempre solare e sorridente, gentile e disponibile per i clienti.

Raffaella Toccaceli, che apparteneva ad una delle famiglie più conosciute del territorio, aveva frequentato l’istituto superiore Podesti e poi l’accademia delle belle arti e proprio la moda e l’arte erano le sue passioni, coltivate con cura e attenzione ai particolari. Risiedeva a Chiaravalle; lascia la mamma Rosa Maria, la sorella Loredana, il cognato Claudio, i nipoti Alessandro, Ester e Cristina.



La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Santarelli, in via Breccia a Monsano. La cerimonia funebre sarà celebrata oggi alle 10 e 30, presso la chiesa del “Cuore Immacolato di Maria” a Borghetto di Monte San Vito. Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero locale.