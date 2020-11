Villetta viene avvolta da un violento incendio: paura in tutta la frazione

MONTE ROBERTO - Incendio al pianterreno di una villetta, un appartamento completamente distrutto e uno inagibile per i danni da fumo, ma per fortuna nessun ferito. E’ il bilancio del violento rogo sprigionatosi oggi intorno alle 12.30 in un appartamento al pianterreno di una villetta in via Cavour, zona Terrone di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, incendio che ha provocato grande paura in tutta la frazione.

