Spazi dell'oratorio per accogliere le aule scolastiche, è arrivato il nulla osta del vescovo

MONTE ROBERTO - Dopo la chiusura della scuola secondaria di primo grado «G. Pascoli» dell'Istituto Comprensivo «B. Gigli» di Pianello Vallesina per vulnerabilità sismica dell'edificio - esito confermato a fine luglio dello scorso anno - la Giunta del sindaco Martelli aveva deliberato di trasferire l’insegnamento per le 12 classi della scuola Media nell'ala del nuovo polo scolastico di Moie, avviando senza alcun ritardo l'inizio dell'anno scolastico. Risultato ottenuto grazie alla disponibilità e senso di solidarietà degli amministratori del Comune di Maiolati Spontini e a tutta la comunità che si è resa umanamente disponibile ad accogliere gli alunni.

«Fin dallo scorso ottobre, ci siamo attivati per trovare una soluzione per l'anno scolastico 2020/21 che prevedesse il rientro dei 250 alunni a Pianello Vallesina - fa sapere ing. Melania Cannuccia, assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco -. Due aule della scuola primaria saranno ospitate presso il plesso della scuola d’infanzia Collodi, altre quattro presso i locali dell'oratorio, altrettante presso gli spazi dell’ex scuola d’infanzia in via F.lli Cervi. Le dodici classi della Pascoli potranno così essere ridistribuite tra i due edifici “plesso A” e “plesso B” delle scuole Primarie (in Via Trento e via F.lli Cervi)».

La soluzione deliberata potrà creare alcuni disagi, modesti e comprensibili ma l’obiettivo della Giunta Martelli è ricostruire l’intera comunità scolastica e prepararla per il nuovo anno d’insegnamento 2020/21: «Vorremmo ringraziare a nome di tutta l'Amministrazione comunale la comunità parrocchiale e la Diocesi di Jesi, perché hanno capito le difficoltà legate alla mancanza degli spazi per le attività scolastiche a causa dell'inagibilità della scuola media - aggiunge l'assessore -. Ringraziamo in particolare sua Eccellenza Mons. Gerardo Rocconi, per averci concesso il nulla osta per l'uso dell'oratorio e intraprendere il percorso di ospitalità, insieme al parroco Don Alberto Balducci».

Oramai giunti alle ultime fasi, gli atti saranno firmati venerdì 29 Maggio: «Grazie a questa disponibilità si è reso possibile il vantaggioso risultato di carattere logistico, soprattutto di elevato significato sociale per i cittadini di Monte Roberto, Castelbellino e San Paolo - sostiene Cannuccia -. Con l’assenso ottenuto dal parroco, dalla comunità parrocchiale e dal vescovo di ospitare ragazzi della scuola in un luogo sicuro come quello dell’oratorio si è restituita serenità a tutte le famiglie del territorio».

Da un confronto tra Comune e Parrocchia è stato definito l'utilizzo delle aule, il mattino per la scuola e nel pomeriggio per le attività pastorali cercando di ridurre al minimo i disagi anche a bambini e ragazzi che ne usufruiscono per il catechismo e per le altre attività del gruppo giovani.

«Abbiamo inoltre proposto a Don Alberto la possibilità di utilizzare i locali comunali idonei come il centro di lettura ed il centro polivalente per affrontare eventuali necessità di spazi per le attività di catechismo - fa sapere l'assessore - . Come nel Nuovo Testamento, la Chiesa rappresenta il modello dell’accoglienza Gesù si è fatto ospite degli uomini, e invita tutti ad essere ospiti nella casa del Padre, così il nostro vescovo Don Gerardo ha accolto in accordo a Don Alberto i nostri alunni nella loro casa perché ne avevano il bisogno».

Il nulla osta di sua Eccellenza Mons. Gerardo Rocconi è stato decisivo per portare a compimento il piano studiato da mesi e che permetterà il ritorno a casa dei 250 alunni nel comune di Monte Roberto ma soprattutto ha permesso alla Comunità scolastica di tornare a far vivere il cuore pulsante del Paese.

Un lavoro di pianificazione che ha visto lavorare insieme ed in sintonia molti enti, da quelli scolastici alla comunità parrocchiale e alla diocesi: «Un ringraziamento all'economo Emiliano Togni che ha condotto con oculata attenzione tutti gli aspetti legati alla pratica del nulla osta e che ci ha aiutato a risolvere alcune tematiche legate al co-uso dei locali dell'oratorio - conclude l'assessore -. Una pagina, quella che si sta vivendo, di vera comprensione, sensibilità e solidarietà fra istituzioni (laica e religiosa) che offre speranza, specialmente in momenti di difficoltà.

Un sentimento di gratitudine speciale, per quanto vissuto e condiviso, da parte del sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Monte Roberto, vuole sottolineare che quando c’è sintonia di intenti e disponibilità umana, i risultati importanti si raggiungono, specialmente per il bene comune».

In questo momento storico segnato dalla drammatica esperienza dell'emergenza legata al covid-19, appena terminata la fase di lockdown, l'Amministrazione comunale resta in attesa di conoscere le disposizioni del Governo in materia di sicurezza per il rientro a scuola a settembre, nella speranza che saranno improntate oltre che alla massima tutela della salute di alunni e personale scolastico anche all'attività preparatoria dei prossimi mesi.



