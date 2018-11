Si schianta contro un cinghiale da un quintale: l'auto è distrutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - Stava viaggiando al volante della sua auto lungo la Provinciale 9 dei Castelli in direzione Pianello Vallesina, quando s’è trovato improvvisamente davanti un grosso cinghiale. Inutile il tentativo di schivarlo, l’automobilista l’ha centrato in pieno. Nel violento impatto, avvenuto mercoledì verso le 21 lungo un rettilineo della Planina, l’ungulato - un esemplare maschio del peso di 100 kg – è rimasto ucciso. Illeso l’automobilista, un 53enne residente a Morro d’Alba che stava andando a Cupramontana. Per il violento impatto sono scoppiati gli airbag, quindi per l’uomo non è stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per lui solo un grosso spavento e danni ingenti alla macchina. La sua auto, una Fiat Qbo, è andata completamente distrutta nella parte anteriore.