Ruba i cellulari durante le prove: ragazzi della banda impegnati a suonare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - Un ladruncolo, in azione a Pianello Vallesina, che si accontenta davvero di poco: anche solo di due cellulari. Ma quel che lascia l’amaro in bocca è la dinamica del colpo, consumato lunedì, verso le 22,30, nella Casa Ferrazzani, la sede della banda musicale e delle majorette, del centro di aggregazione giovanile Icaro: una sorta di casa della gioventù dove i ragazzi si ritrovano per le prove musicali, per stare insieme, studiare e incontrarsi. Il ladro - descritto come un giovane con accento del sud di corporatura esile, cappellino nero a macchie dorate calato sul volto, jeans e giubbetto nero - ha approfittato delle prove della banda per intrufolarsi all’interno dell’edificio a curiosare. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai carabinieri di Moie intervenuti sul posto, il ragazzo avrebbe ispezionato le stanze occupate per le prove dei vari gruppi fingendo di aver sbagliato aula, per poi allontanarsi velocemente a bordo di una vecchia station wagon. Solo in un secondo momento, due persone si sono accorte che dalle borse mancavano i cellulari. I sospetti sono subito ricaduti su quel giovane sconosciuto, che non era solito frequentare Casa Ferrazzani e che, con fare sospetto, s’era intrufolato in tutte le aule. Indagano i carabinieri.