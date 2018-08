Perde il controllo dell'auto e cappotta più volte: grave ragazzo 21enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - Perde il controllo dell'auto sulla quale stava viaggiando, urta il guard-rail e capotta più volte. Si è temuto per la vita di un ragazzo 21enne di Cupramontana, che al volante della sua Ford Fiesta è rimasto coinvolto in un incidente autonomo verso le 9,45 di oggi lungo la superstrada76 direzione Ancona nei pressi dell'uscita per Monte Roberto-Cupramontana. Le condizioni del ragazzo sono serie, l'ambulanza della Croce Verde di Jesi ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso.