Due auto ribaltate sulla superstrada 76, lunghe code e strada chiusa: due feriti

MONTE ROBERTO - Caos sulla superstrada 76 con lunghe file e traffico bloccato in direzione Fabriano. Pochi minuti prima delle 18,45 per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale due auto si sono ribaltate all'altezza dell'uscita di Monte Roberto. Anche a causa dei lavori si sono subito formate code che si stanno allungando con il passare dei minuti con la decisione presa poco dopo le 19,30 di chiudere temporaneamente la strada: due le persone rimaste ferite e portate con un codice di media gravità all'ospedale di Jesi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Fabriano.

Ultimo aggiornamento: 19:56

