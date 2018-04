Ciclista investito da un'automobile portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO – Un ciclista è stato investito da un'auto, oggi poco prima delle 13, a Pianello Vallesina. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi per l'accertamento delle condizioni.