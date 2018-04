Assalto al distributore con la ruspa rubata ma il bottino è solo 100 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO – Assalto col trattore rubato al distributore di carburante Q8 di Monte Roberto. I banditi, una banda ben organizzata, hanno pianificato tutto nei dettagli: bloccare l'ingresso dell'area di servizio con dei sacchi di immondizia e delle grate in ferro, divellere la colonnina del self-service con un mezzo agricolo rubato e poi scappare a campi, una volta abbandonata la colonnina con la cassetta di sicurezza forzata e svuotata del suo contenuto. Ma quello che i ladri non avrebbero immaginato nel loro piano apparentemente perfetto, è che il gestore, ormai stanco dei furti e degli assalti ai danni della sua attività (l'ultimo, appena otto mesi fa) ha l'abitudine di non lasciare l'incasso nella colonnina. Anzi proprio venerdì pomeriggio lo aveva prelevato. Quindi, tanta fatica, ingenti danni per un bottino che potrebbe non arrivare neanche a 100 euro.