Addio a Ceccarelli, lo storico della Vallesina, oggi i funerali

MONTE ROBERTO - Addio a Riccardo Ceccarelli, lo storico della Vallesina . Si è spento sabato all’età di 76 anni. Originario di Castelplanio, viveva a Monte Roberto dove è stato assessore alla cultura per quindici anni, fino al 2014. Una vita impegnata in famiglia e nel sociale. Giornalista, nato a Castelplanio nel 1943, ricordava spesso la sua infanzia, quando scampò a una grave malattia grazie ad un farmaco fornito dai militari. Aveva un legame fortissimo con la sua terra natale, una passione che lo ha portato a indagarne il passato per leggerne meglio il presente e stimolare al rispetto e alla salvaguardia delle tradizioni. Lascia la moglie, Raffaela Beccaceci, il figlio Edoardo Maria, la nipote Emma, le sorelle Gentilina e Maria Grazia. «Punto di riferimento per l’intera comunità. Uomo dalle infinite virtù, gentile, paziente, sempre pronto ad aiutare il prossimo con tanta generosità – il ricordo dell’amministrazione comunale di Monte Roberto - Non troveremo mai le parole migliori per onorare il suo ricordo».Impossibile elencare tutte le pubblicazioni da lui firmate o alle quali ha dato un contributo. Ha creato la collana “Quaderni Storici Esini” ed aveva partecipato, con soddisfazione ma anche con fatica, alla presentazione nella biblioteca La Fornace di Moie, il 14 giugno, del decimo volume. «Appassionato della vita – sottolineano dal Comune di Maiolati Spontini - Infaticabile animatore di iniziative e progetti culturali, generoso collaboratore in tante ricerche storiche e pubblicazioni volte a promuovere la cultura della Vallesina».Dal 1989 a questa settimana, teneva rubriche sul giornale diocesano Voce della Vallesina; è stato presidente dell’Università degli Adulti della Media Vallesina e nel direttivo della Deputazione di Storia Patria. «Perdiamo un punto di riferimento certo per tutta la Vallesina – ricorda Luigi Cerioni, presidente della Provincia e sindaco di Cupramontana - Rimangono moltissime sue opere che continueranno a ricordarci la nostra storia e la nostra cultura. I suoi libri sono sempre molto ricercati e richiesti. Come presidente della Provincia voglio ringraziare Riccardo per i tanti lavori fatti per l’ente e per la comunità provinciale. Come sindaco e come cittadino sento di aver perso un amico di Cupramontana. La nostra biblioteca comunale, di cui è stato responsabile, parla ancora con il lavoro di Riccardo Ceccarelli. A lui diciamo grazie per l’impegno e per ciò che ci ha lasciato».Quando era parroco ad Angeli di Rosora era con la mente aperta, interessato al sociale, leggeva i giornali e raccoglieva gli articoli che lo incuriosivano. I funerali oggi alle 15 nella chiesa San Silvestro di Monte Roberto.