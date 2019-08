Montacuto assediata dai ladri: casa svaligiata durante il ricovero

di Stefano Rispoli

ANCONA Tre abitazioni svaligiate nel giro di quaranta giorni. Quanto basta per tremare di paura e vivere con l’angoscia, specie in queste sere d’estate, con le finestre lasciate aperte per far circolare un po’ d’aria e i ladri sempre pronti ad approfittarne. Indossava un cappellino e portava uno zainetto sulle spalle quello che domenica sera ha colpito a Montacuto, dove il carcere non sembra un deterrente in grado di tenere al sicuro la frazione, ripetutamente presa di mira dalle bande.Attorno alle 21,30 qualcuno ha sentito i cani abbaiare, si è affacciato, ha notato una figura che si aggirava nel giardino della vicina, che in questi giorni non è in casa perché ricoverata all’ospedale, ma ha pensato fosse il figlio. Trequarti d’ora dopo, lo stesso individuo è stato visto scappare a piedi e disperdersi in un boschetto. A quel punto è stato dato l’allarme. A confermare che, purtroppo, si trattava di un furto è stata la polizia, intervenuta con le Volanti per un sopralluogo.