Auto si schiantano sulla strada sconnessa. Paura per i due conducenti

MONSANO - Due auto coinvolte in un incidente stradale questa mattina in via Sant'Antonio a Monsano. Per cause in corso di accertamento, sulla strada, stretta e dal fondo sconnesso, si sono scontrate due vetture alle 8.30.

L'impatto è stato particolarmente violento ma, per fortuna, nessuno dei due conducenti è rimasto ferito in maniera grave tanto che quando sono intervenuti i soccorritori erano già fuori dagli abitacoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere le vetture e a metterle in sicurezza. La strada è stata riaperta dopo che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza.

