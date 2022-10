Ubriaco cacciato dalla discoteca di Monsano si vendica prendendo a sassate le auto: denuncia e foglio di via

MONSANO - Gli negano l'ingresso in discoteca perchè visibilmente ubriaco, lui si vendica molestando gli altri clienti e prendendo a sassate le auto in sosta, ma gli unici risultati che ottiene sono denuncia e foglio di via.

Ancona, sbronza alla gita della terza media: scoperti dal professore

La misura si è resa indispensabile a seguito dell’intervento della Compagnia Carabinieri di Jesi, che avevano rintracciato il cittadino extracomunitario nei pressi della discoteca “Miami Disco Club” a Monsano, a seguito della richiesta di intervento per un soggetto, maroccchino 23enne, ubriaco, intento a molestare gli avventori e a lanciare pietre alle auto in sosta, come forma di ritorsione contro i gestori del locale, che non gli avevano permesso di accedere, a causa dello stato di ebbrezza molesta. Il 23enne era già noto alle forze dell’ordine e segnalato per possesso di sostanze stupefacenti, ora non potrà recarsi nel territorio di Monsano per un anno.