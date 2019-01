Travolto da un'auto all'alba: ragazzo di 16 anni in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 6 lungo la Provinciale 76.Vittima un argazzo di 16 anni che, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Jesi, sarebbe stato violentemente travolto da un'auto. Il ragazo è stato immediatamente soccorso da un equipaggio della Croce Verde, che l'ha portato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi.