Prega sulla tomba del padre i ladri rubano nella sua auto e fanno spesa con il bancomat

MONSANO - Ladri davvero senza cuore in azione nel pomeriggio di sabato nel parcheggio del cimitero comunale di Monsano. Hanno approfittato del momento in cui un uomo era andato a far visita alla tomba del padre, per spaccargli il vetro dell’auto e rubare quanto vi era stato lasciato nell’abitacolo. Vittima del furto, un uomo che lavora a Jesi. Sabato era sceso di fretta, forse con le mani occupate dai mazzi di fiori, e aveva lasciato sul sedile della sua Citroen il suo borsello. Appena notato il borsello sul sedile, non ci hanno pensato neanche un istante e hanno divelto il vetro del finestrino - forse servendosi di una pietra trovata sul posto – lo hanno arraffato poi sono scappati via. Nel borsello vi erano il portafogli con denaro contante, documenti di identità e carte bancomat, con cui hanno fatto due prelievi.