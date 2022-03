Taglia gli alberi vicino alla superstrada, un grosso ramo gli cade in testa: task force per soccorrere un operaio

MONSANO – Stava provvedendo alla manutenzione del verde a margine della superstrada quando un grosso ramo gli è piombato in testa, facendolo cadere a terra. Paura questa mattina attorno alle 9,30 per un operaio di 34 anni, portato all'ospedale di Torrette: il recupero è stato piuttosto difficoltoso. L'uomo, infatti, si trovava in una zona impervia che costeggia la Ss76, tra Monsano e Chiaravalle. Sono stati i colleghi a lanciare l'allarme. In un primo momento è intervenuta l'eliambulanza del 118, ma dal momento che non riusciva ad atterrare, al recupero dell'operaio ci hanno pensato i vigili del fuoco con manovre Saf (speleo-alpino-fluviale). Il 34enne, rimasto sempre cosciente, è stato poi caricato a bordo di un'ambulanza per essere trasferito all'ospedale in condizioni di media gravità.

