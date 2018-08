Perde il controllo lungo la SS76: corsia chiusa per un'ora, donna ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS76 direzione Fabriano nei pressi dell’uscita per Monsano per un incidente stradale. La conducente di una Fiat Punto perdeva il controllo della vettura finendo contro le il dissipatore di energia posto allo svincolo, l’infortunata nell’urto riportava diverse escoriazioni medicate sul posto dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano, successivamente hanno prestato assistenza durante le fasi di rimozione dell’automezzo. La corsia verso Fabriano per circa sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico.