Al via i lavori sullo svincolo di Monsano con temporanea chiusura delle rampe. Ecco la durata dell'intervento

MONSANO - Pro memoria per gli automobilisti. Attenzione perchè a partire da domani saranno eseguiti gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza dello svincolo di Monsano, sulla strada statale 76 della Val d’Esino.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà pertanto necessaria la chiusura temporanea della rampa di volta in volta interessata, a seconda delle fasi lavorative. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Jesi Est, come comunque anche segnalato sul posto. Gli interventi saranno completati entro venerdì 4 giugno e saranno sospesi nella giornata festiva di mercoledì 2 giugno.

