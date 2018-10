Ladri scatenati nelle aziende: â€‹in una il bottino è da 80mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Raid ladresco nella notte nella zona industriale. Nel mirino dei ladri sono finite sei aziende, situate tutte lungo la “T” ideale della centralissima via Sant’Ubaldo e delle vie laterali via Piemonte e via Romagna. Il bottino è ingente, la banda in una delle aziende ha rubato un bancomat da cui sono stati fatti prelievi. Il furto più consistente, quello messo a segno ai danni della ditta di Arti Grafiche Ricciarelli (via Sant’Ubaldo 41) che ospita al suo interno anche altre piccole ditte satellite tra cui la Ebikebros, di proprietà di Gabriele Ricciarelli figlio del titolare delle Arti Grafiche: un bottino stimato sugli 80.000 euro.