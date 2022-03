Travolto all'alba mentre viaggia in bici nella zona industriale: 54enne in codice rosso a Torrette

MONSANO – Investimento di ciclista questa mattina al confine tra Jesi e Monsano, nella zona industriale. Il 54enne che è stato investito è stato portato all'ospedale regionale di Torrette in condice rosso, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in peircolo di vità.

Erano circa le 5,40 quando un ciclista 54enne residente a Jesi che stava pedalando in direzione Chiaravalle è stato urtato da una vettura, condotta da un ragazzo, anch’egli jesino, che si stava dirigendo al lavoro nella zona industriale di Monsano. L’investimento - sulla cui dinamica e responsabilità sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Jesi intervenuti per i rilievi di legge - è avvenuto in via Sant’Ubaldo. Dolorante, ha riportato diverse ferite, ma è rimasto comunque sempre cosciente, per fortuna. Sul posto sono dunque intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 dall’ospedale “Carlo Urbani” con l’ambulanza della Croce verde di Jesi. I sanitari hanno stabilizzato il paziente sul posto poi lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso di massima gravità, considerata la dinamica maggiore del sinistro. Il 54enne nella caduta ha riportato diverse contusioni e politraumi, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

