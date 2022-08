MONSANO - Si chiamava Domenico Pengue, aveva 53 anni ed era padre di due bambini, l’uomo che la notte scorsa ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in via Marche, a Monsano. Viveva a Monte San Vito e faceva il magazziniere in un’azienda di Jesi.

I carabinieri della Compagnia di Jesi, intervenuti sul posto, stanno indagando per ricostruire la dinamica del terribile frontale avvenuto attorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il centauro sarebbe stato centrato dall’auto condotta da un 25enne che avrebbe invaso l’altra corsia e colpito in pieno la moto, facendo sbalzare il 53enne per diversi metri. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo a Domenico centauro. Sul posto, è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Gialla di Chiaravalle che ha trasportato all’ospedale il giovane automobilista, sotto choc ma non grave. Vano il tentativo prolungato di rianimare Domeico Pengue perché sono stati fatali i traumi riportati nell’impatto. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal terribile incidente per agevolate i soccorsi e consentire i rilievi, ancora in corso.