Incidente con la bicicletta, ciclista di 53 anni soccorso dall'eliambulanza

MONSANO - Un ciclista di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette a causa dei postumi di una brutta caduta dalla bicicletta sulla Provinciale della Barchetta, nei pressi di Mazzangrugno. Non è chiaro se a provocare la caduta sia stato un malore o una disattenzione, quello che appare sicuro, secondo i primi rilievi è che non siano coinvolti altri veicoli. Gli operatori della Croce Verde di Jesi, accorsi sul luogo dell'incidente, hanno allertato la centrale operativa del 118, che ha inviato l'eliambulanza per rendere più tempestivo il trasferimento all'ospedale di Torrette dove il ciclista è stato ricoverato per un trauma toracivo, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.