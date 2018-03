Due tir si tamponano sulla 76 Traffico paralizzato sulla superstrada per Jesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSANO - Statale 76 bloccata in direzione Ancona-Jesi per un tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto questa mattina intorno alle 8 e 15 poco prima dell’uscita di Monsano. Nell’incidente sono rimasti feriti i conducenti dei due autocarri, il più grave dei quali è stato trasferito dal 118 all’ospedale in codice rosso. Il traffico è bloccato nella carreggiata che porta verso l’interno e si sono formate lunghe code. La strada è stata poi riaperta e ora si circola senza problemi. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.