Anatilia non ce l'ha fatta: muore in ospedale la donna travolta

MONSANO – Non ce l’ha fatta Anatilia Brega, la pensionata di 73 anni originaria di Monsano, travolta da un’auto giovedì scorso in via Cartiere Vecchie, nei pressi del supermercato Lidl. La donna, trascinata per alcuni metri da quell’utilitaria guidata da un uomo di 90 anni, aveva riportato politraumi gravissimi. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti a soccorrerla, aveva perso conoscenza ed è arrivata all’ospedale regionale di Torrette in coma. Le condizioni erano disperate, ma le due figlie Isabella ed Eleonora, non hanno mai smesso di pregare per la loro mamma, sperando che potesse riprendersi. Purtroppo, le flebili speranze si sono infrante quando il grande e generoso cuore di Anatilia ha smesso di lottare.