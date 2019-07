Momenti da incubo per mezz'ora nessuna notizia di una bimba di 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Minuti di panico quelli vissuti oggi. Attorno alle 18,30 il lungomare di Numana per oltre mezz’ora è stato con il fiato sospeso per una bambina di sei anni che si era persa. Si sono mobilitati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Poi la bimba è stata ritrovata in uno stabilimento per il sollievo dei familiari e di tutte le persone che si erano mobilitate.