ANCONA Faranno lo slalom tra ruspe e transenne i ministri e i circa 300 delegati in arrivo da tutto il mondo per il G7 Salute che verrà ospitato ad Ancona dal 9 all’11 ottobre. La Mole Vanvitelliana, fulcro delle attività diplomatiche, rischia di presentarsi come un cantiere a cielo aperto. E ormai c’è poco da fare per cambiare un destino segnato, condizionato da errori del passato, scarsa capacità di programmazione e sventure varie, tipo il maxi-appalto saltato per il crac di un’impresa di costruzioni incaricata di ristrutturare due ali dell’ex Lazzaretto (lato terra e lato Porta Pia) e poi sparita all’improvviso.

Ecco, a che punto sono questi lavori? Fermi. Ormai da tre anni e mezzo. Era il dicembre 2021 quando la ditta aggiudicataria mollò di punto in bianco il cantiere, avanzando un’istanza di concordato al tribunale di Treviso. Ne seguì un’arcigna battaglia legale con il Comune che, dopo aver stracciato il contratto, è stato citato in giudizio. Nel dicembre scorso è stata suggellata la pace: 1,2 milioni al Comune per chiuderla qua (contro i 4,8 milioni richiesti). Il problema è che i lavori si sono interrotti al 39% del progetto e ora è in corso una faticosa ricognizione dello stato dell’arte e della valutazione delle rimanenze. In ogni caso, il ristoro non sarà sufficiente per concludere l’opera senza iniezione di liquidità.

Fondi ministeriali

«Vedremo se reperire altri fondi ministeriali e o provvedere con un mutuo - riflette l’assessore Stefano Tombolini -. Vogliamo ripartire il prima possibile con un bando per la riassegnazione dei lavori». Ma se ne riparlerà nel 2025. Non è un intervento di poco conto, visto che impegna quasi mezza Mole sue due livelli. Queste sale, nel progetto iniziale, dovevano ospitare spazi espositivi, shop-room e punti ristoro. Il progetto verrà confermato? Il Comune sta cercando di migliorare in extremis la cartolina da mostrare ai ministri del G7 con gli interventi finanziati dalla Regione per rifare la pavimentazione del ponte d’accesso principale e di quello secondario, disseminati di buche e di trappole. «È in corso la fase progettuale - spiega Tombolini - abbiamo firmato anche una convenzione con l’Autorità portuale per ripristinare la pavimentazione nell’area dello scalo limitrofa alla Mole».

Il restyling

Intanto, si sta portando avanti il progetto di restyling delle sale Tabacchi e Viani da 3,3 milioni, finanziati dal Pnrr. Termine ultimo: marzo 2026. Ma entro il 30 settembre va pagato almeno il 30% dei Sal. Ma intanto è intervenuta una variante (da approvare) dovuta ad alcune modifiche esecutive del recupero del ponte che porta al Lazzabaretto, per circostanze impreviste ed imprevedibili, e a seguito di prescrizioni della Soprintendenza. Gli interventi aggiuntivi ammontano a 147.564 euro per un incremento del 9,6% dell’importo contrattuale, che sale a 1.675.571 (più Iva). Nella sala Viani sono previste la sistemazione impiantistica e una pavimentazione galleggiante distaccata dai muri perimetrali, in modo da rendere visibile la pavimentazione originaria. La sala Tabacchi verrà recuperata negli infissi e nei portoni, ma è destinata ad uso magazzino. Il progetto che appare più indietro è l’intervento antisismico previsto per alcune parti della struttura muraria danneggiata dal terremoto del 2016. «L’attività è in fase di progettazione - spiega Tombolini - ed è finanziata per 400mila euro dallo Stato». La Mole sconta il tempo perso del passato, ma ora è bene evitare di ripetere lo stesso errore: prima che si concludano questi restyling a scacchiera, è importante interrogarsi sulla destinazione finale della Mole, con una visione strategica d’insieme, senza tralasciare i costi fissi di una struttura energivora che succhia 560mila euro l’anno solo di elettricità.