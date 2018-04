Urta auto in sosta e cappotta Donna estratta dalle lamiere: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIE – Un grave incidente è accaduto intorno alle 18 in via Risorgimento a Moie. Una donna 67enne alla guida di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che prima ha colpito due auto e poi si è ribaltato in strada. Imprigionandola all’interno. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall’auto e affidarla ai soccorritori del 118. Che, viste le sue gravi condizioni, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per un rapido trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.